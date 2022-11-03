Филиал НЦПК «Өрлеу» организовал брифинг для директоров школ г. Петропавловска

Новости МТРК

17:12 3 Ноября 2022

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В школе-комплексе эстетического воспитания №8 собрались директора разных городских организаций среднего образования, а также их заместители. Специалисты областного фиалиала национального центра повышения квалификации организовали для них брифинг, чтобы обсудить совместную работу и новые образовательные программы.

ЛЕЙЛА АЛЬМАГАМБЕТОВА, и.о. директора АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО:
— За этот год обновлены 122 действующие образовательные программы. Разработано 16 новых программ для педагогов дошкольного образования, 20 программ для педагогов технического и профессионального образования, 44 программы по развитию предметных компетенций учителей средних организаций образования, а также 20 программ по другим направлениям.

В центре повышения квалификации стараются создать все условия для профессионального роста педагогов.

 АЙГЕРИМ УАЛИЕВА, директор средней школы-комплекса эстетического воспитания №8:
— В этом учебном году с 1-го сентября уже по новому формату проводятся курсы повышения квалификации для учителей — предметников. Первое изменение связано с критериальным оцениванием при получении знаний во время проведения этих курсов. Сейчас важно, чтобы слушатели понимали, что они не просто присутствуют на этих курсах, а несут за полученные знания и их качество ответственность.

Такой же брифинг планируется провести для директоров районных школ.


Дарья Пышмынцева

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