7 нарушений выявили экологи в ТОО «BioOperations». Предприятие, занимающееся производством и реализацией биоэтанола, натуральной сухой клейковиной, пшеничных отрубей и крахмалом, относится к 1-ой категории опасности. Согласно данным профильного департамента, в товариществе нарушили требования по удалению и обезвреживанию отходов. Также здесь допустили превышение нормативов эмиссий. В ходе профконтроля экологи выписали предписание об устранении нарушений, наложили 6 административных штрафов на общую сумму более 15 млн тенге.