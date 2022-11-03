7 нарушений выявили экологи в ТОО «BioOperations»

Новости МТРК

14:39 3 Ноября 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

7 нарушений выявили экологи в ТОО «BioOperations». Предприятие, занимающееся производством и реализацией биоэтанола, натуральной сухой клейковиной, пшеничных отрубей и крахмалом, относится к 1-ой категории опасности. Согласно данным профильного департамента, в товариществе нарушили требования по удалению и обезвреживанию отходов. Также здесь допустили превышение нормативов эмиссий. В ходе профконтроля экологи выписали предписание об устранении нарушений, наложили 6 административных штрафов на общую сумму более 15 млн тенге.


Алишер Ашимов

Читайте также

Аттестаты и дипломы в цифровом формате
Новости МТРК 18.10.2022
Бывший проректор Kozybayev University А.Толешов посетил вуз
Новое поступление на ярмарке белорусской обуви
170,5 млрд тенге направлено на развитие бизнес-сферы в этом году в Казахстане
Праздничный вечер для школьников и студентов накануне Дня Республики организовали в резиденции Абылай хана
Новый учебный год — обновлённая школа
Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Петропавловске
Оправданы областным судом
День Республики в Казахстане — 25 октября
Лесному хозяйству «Орлиногорское» — 75 лет!
Областной конкурс среди переводчиков прошел в Петропавловске