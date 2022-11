В Петропавловске проходит чемпионат РК по спортивной акробатике

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Петропавловске проходит республиканский чемпионат по спортивной акробатике. В первенстве страны принимают участие более 180 ребят в 4-х возрастных категориях. Первой на ковёр вышла тройка юных акробатов из Алматы. На суд жюри Ксения Думичевская, Ульяна Сергеева и Алина Адиянова представили свой дебютный номер «Египет». Кстати, в таком составе девочки на соревнованиях выступают впервые.

КСЕНИЯ ДУМИЧЕВСКАЯ, участница соревнований, г. Алматы

— «В нём мы показывали стойку и угол-крокодил в пионерской. У нас было 2 элемента и композиция на 3-4 минуты.

Мы очень усердно готовились. Тренировки были каждый день. Очень переживали из-за того, что у нас не получались какие-то элементы. Но, сейчас как-то поспокойнее».

А вот для Эмиля Борисюка и Георгия Коголя акробатика стала образом жизни. Дуэт не раз выезжал на соревнования различного масштаба, где занимал призовые места. Надеются на победу парни и в этот раз.

Эмиль Борисюк, участник соревнований, г. Тараз

— «Сейчас мы исполняли первую композицию. У нас всё получилось, было интересно. В паре работать тяжело.

Я держу его, а он стоит на мне. Тяжело как мне, так и ему».

Чемпионат проходит среди детско-юношеских спортивных школ республики. На соревнования приехали спортсмены из 6-ти областей. По словам главного судьи, ребята к турниру подошли ответственно. Каждый показывает хорошие результаты.

АНДРЕЙ ЯМПОЛЬСКИЙ, главный судья соревнований:

— Каждая возрастная категория выполняет по 3 упражнения: балансовая, динамическая и комбинированная. Есть три вида акробатики: смешанные, женские и мужские парни. По итогам 3-х дней будут определяться победители. Судим по 10 -балльной шкале технику, артистизм, а последний критерий — по другой системе».

Чемпионат страны продлится до 4 ноября. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

интершум