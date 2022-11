Семинары филиала Академии государственного управления при Президенте РК по СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В этой аудитории проходит трехдневный семинар для сотрудников департамента государственных доходов и госслужащих, решивших повысить свою квалификацию. Семинар организовали специалисты филиала Академии государственного управления при Президенте РК. С 26 по 28 октября здесь проходили обучение 183 акима сельских округов области.

АЙГУЛЬ ЖАМАНТАЕВА, заведующая кабинетом подготовки и реализации образовательных программ филиала Академии государственного управления при Президенте РК по СКО:

— Целью семинара было развитие профессиональных и коммуникативных навыков акимов сельских округов. По итогам семинара были выработаны рекомендации. Развитие критического и аналитического мышления, решение практических кейсов по различным сферам деятельности акимов сельских округов. Большое внимание уделялось методам взаимодействия с населением.

А еще общению с представителями средств массовой информации. Этот раздел семинара был особенно интересен Валерию Тихому. Он 2,5 года возглавляет Якорский сельский округ. Госслужащий признался, что с людьми быстро нашел общий язык, а вот навыков общения с прессой не было.

ВАЛЕРИЙ ТИХИЙ, аким Якорского сельского округа, Кызылжарский район:

— Первоначально было некомфортно, потом уже со временем привыкаешь. Все специалисты наши проходят переподготовку, повышение квалификации, где-то в режиме ZOOM, где-то выезжают, очно проходят.

В областном филиале Академии государственного управления при Президенте РК разрабатывают обучающие программы для специалистов разных профилей.

ГУЛЬНАРА ЖУСАЛИНА, руководитель управления государственной службы департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— На сегоднягосорганами области переподготовлено 103 государственных служащих, повысили квалификацию 486 государственных служащих, прошли стажировку 76 госслужащих. Работа по профессионализации государственных служащих в СКО будет продолжена.

Кстати, среди североказахстанских госслужащих есть и те, кто получил образование заграницей. Таких в области 146. Кроме того, государственную службу в нашем регионе выбрали трое выпускников президентской программы «Болашақ», 13 выпускников Академии государственного управления и трое специалистов, находящихся в президентском молодёжном кадровом резерве.