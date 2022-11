YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Полицейские предупреждают о фактах интернет-мошенничества. Про уловки сетевых аферистов они рассказали педагогам и студентам железнодорожного колледжа.

— Кто сталкивался, прямо или косвенно, с интернет-мошенничеством — можете руки поднять?

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков, рассказывают о подозрительных операциях, просят незамедлительно проделать ряд действий. Выполнять их не нужно, отметили полицейские. Всю полученную информацию следует перепроверить, чтобы убедиться в ее достоверности. Стражи порядка напомнили педагогам и студентам колледжа о том, что конфиденциальные данные следует держать в тайне. Речь идет о номерах банковских счетов, паролях и кодах доступа.

ТАЛГАТ СМАГУЛОВ, начальник второго отдела УП г. Петропавловска:

— С целью профилактики интернет-мошенничеств мы сегодня провели встречу со студентами ЖД колледжа, объяснили, наглядно показали видеоматериал о том, что у нас на территории нашего города, на территории республики активизировались интернет-мошенники

По мнению полицейских, информированность — самое надёжное средство защиты от современных видов преступности.

— Я знал про интернет-мошенничество, но никогда всерьёз не сталкивался.

— Сегодняшняя информация мне полезна для того, чтобы в будущем не попасться на проделки мошенников