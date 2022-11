Какую погоду ожидать в ноябре в СКО?

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Листва с деревьев практически полностью опала. К ноябрю дважды успел выпасть снег, были и лужи и холодные ветра. Сюрпризов в ноябре, по словам синоптиков, больше не предвещается. Он будет спокойный и стабильный. Средняя температура воздуха за месяц — 6-8 градусов мороза.

В начале ноября ожидаются дождь и мокрый снег. Возможен и гололёд. Днём столбик термометра покажет 2-3 градусов тепла, ночью 0-5 мороза. Затем прогнозируется понижение температуры.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха от 0-5 тепла, на севере области 8 мороза до 12-17, на севере области до 20 мороза, днём от 0-5 тепла до 7-12 мороза. Затем повышение температуры воздуха ночью до 7-12 мороза, днём до 2-7 мороза.

«Ноябрь отворяет двери зиме». В конце месяца на севере области ожидается до 20 мороза ночью и 15 мороза днём. Прогнозируют синоптики в это время снег и низовую метель. Осадков будет около нормы, говорят синоптики. Ветер — 15-20 м/с.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспонедент:

— Но так холодно, как 24 ноября 1987 года, точно не будет, говорят синоптики. Тогда столбики термометра показали минус 37,5 градусов мороза. А вот 1 ноября 55-го на своих градусниках жители увидели +14.