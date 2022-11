YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Лидеры общественного мнения высказались о предстоящих президентских выборах. Заместитель председателя совета ветеранов г.Петропавловска Имангали Татваев говорит, нельзя допустить того, чтобы наш голос был неслышим.

Имангали Татваев, заместитель председателя совета ветеранов г.Петропавловска:

— Призываю всех вас 20 ноября прийти на избирательные участки и отдать свой голос за своего кандидата. Голос каждого важен и не надо считать, что кто-то за нас проголосует. Нет, каждый из нас должен отдать свой голос за кандидата.

Солидарны с его мнением и представители молодого поколения.

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Кызылжар — адалдык аланы»

— Некоторые граждане думают, что голос ничего не стоит, что давно уже все решено и т д. Но, я хочу сказать, что эти люди ошибаются. Сегодня в республике живут более 19 млн и голос каждого важен.

Антон Шишканов, председатель общественного объединения «Штаб JE SKO

— Дорогие казахстанцы! Настало время объединиться и 20 ноября всем вместе сплотиться для того, чтобы отдать вой голос. Ведь каждый голос поистине важен. Это наше будущее. И только мы ответственны за свое будущее.

Напомним, внеочередные выборы Президента страны пройдут 20 ноября. С 4 ноября гражданам будет предоставлена возможность проверить себя в списках избирателей на соответствующих избирательных участках, а также получить открепительное удостоверение на право голосования на другом избирательном участке.