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Лидеры общественного мнения высказались о предстоящих президентских выборах. Заместитель председателя совета ветеранов г.Петропавловска Имангали Татваев говорит, нельзя допустить того, чтобы наш голос был неслышим.
Имангали Татваев, заместитель председателя совета ветеранов г.Петропавловска:
— Призываю всех вас 20 ноября прийти на избирательные участки и отдать свой голос за своего кандидата. Голос каждого важен и не надо считать, что кто-то за нас проголосует. Нет, каждый из нас должен отдать свой голос за кандидата.
Солидарны с его мнением и представители молодого поколения.
Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Кызылжар — адалдык аланы»
— Некоторые граждане думают, что голос ничего не стоит, что давно уже все решено и т д. Но, я хочу сказать, что эти люди ошибаются. Сегодня в республике живут более 19 млн и голос каждого важен.
Антон Шишканов, председатель общественного объединения «Штаб JE SKO
— Дорогие казахстанцы! Настало время объединиться и 20 ноября всем вместе сплотиться для того, чтобы отдать вой голос. Ведь каждый голос поистине важен. Это наше будущее. И только мы ответственны за свое будущее.
Напомним, внеочередные выборы Президента страны пройдут 20 ноября. С 4 ноября гражданам будет предоставлена возможность проверить себя в списках избирателей на соответствующих избирательных участках, а также получить открепительное удостоверение на право голосования на другом избирательном участке.
Анастасия Кузнецова