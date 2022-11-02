Где и как получить бесплатные 10 соток?

Новости МТРК

17:19 2 Ноября 2022

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1,5 тысячи участков в микрорайоне «Солнечный-2» ждут новых владельцев. 10 соток земли предоставят очередникам бесплатно. За счёт государства уже подвели коммуникации. Это электроэнергия, вода, а также проложили дорогу. Проинспектировать реализацию крупного проекта приехали аким области и общественники.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— 105 км линий электроснабжения, 54 подстанции поставили, 72 км сетей водоснабжения и 78 км дорог здесь сделано.
01.20 У людей есть возможность самим построить себе дом. Проект начался в 2018 году.

На этом пустыре появится стильный пригородный микрорайон. Все дома будут в едином архитектурном стиле. Городской акимат разработал 25 дизайнерских проектов на любой вкус и кошелёк. Здесь и одноэтажные в европейском стиле с пристройками и гаражом, и вот такие роскошные коттеджи. Все эскизы пройдут согласование с депутатами и общественностью. Сейчас в очереди за 10 сотками в Петропавловске стоит 16,5 горожан.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— Согласно Конституции каждый гражданин имеет право получить бесплатно безвозмездно 10 соток земли для ИЖС. Поэтому данный проект предусматривает безвозмездную передачу.

Но строить дома жители будут за свой счёт. Бесплатны коммуникации и сами участки.

ГУЛЬНАРА КАРИБАЕВА, член общественного совета г.Петропавловска:

— Это большая возможность для людей, которые хотят иметь частный дом, тем более участок предоставляется бесплатно, а земля сейчас очень дорогая. Я считаю, что это прекрасная возможность построить свой дом.

Спрашивают жители и общественники о школе в мкр «Солнечный-2». Она здесь необходима, говорят горожане. Школа будет, заверил аким области. Скоро приступят к разработке проекта. Получить участок с коммуникациями и построить свой дом. Такая возможность будет и в мкр «Южный».

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— Количество участков 973. Построено 25,9 км сетей водоснабжения, 31 км автодорог. В следующем году мы продолжим прокладку сетей электроснабжения, чтобы в дальнейшем передать земельные участки. Итого будет 3 тысячи участков передано нашим очередникам.

У получивших участок будет 3 года, чтобы начать строительство. Если за это время на земле вырастет только сорняк, участок изымут обратно. Будут следить и за процедурой выдачи участков. Всё должно быть честно и прозрачно.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Будет создана комиссия, куда будут включены депутаты городского маслихата, общественники, члены общественного совета, журналисты, блогеры, неравнодушные граждане. Всех прошу включиться в эту работу, чтобы смотреть, как и кому будут выдаваться данные земельные участки.

Строить новые дома будут и на селе. В следующем году активно заработает программа для сельхозпроизводителей. Аграрии будут за свой счёт возводить дома для своих работников. После государство возместит половину затрат.


Айгерим Хамзина

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