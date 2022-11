YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Казахстане подорожали продукты питания, товары и платные услуги. Согласно данным Бюро национальной статистики, в октябре месячный прирост инфляции составил 1,6%, а годовой — 18,8%. Больше всего цены выросли на продовольственные товары — 23%, прирост непродовольственных составил почти 18% и платных услуг — 13,5%.