Казахстанцы могут получить аттестат о среднем образовании и диплом организации технического и профессионального образования в цифровом формате через личный кабинет в Egov. Выпускникам школ и колледжей также выдаются сертификаты и дипломы в традиционном бумажном формате, но с QR-кодом. Он позволяет проверить их подлинность. Цифровые документы помещаются в национальную образовательную базу данных.