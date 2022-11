60-лет воинской части 6637 Национальной гвардии РК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В 1920 году была сформирована конвойная команда. С неё то и началась история воинской части 6637. В 1925 году образовался отдельный конвойный батальон. Шли годы, батальон вырос в отдельный отряд и только в 1960 году в связи с увеличенным объемом служебных боевых задач приняли решение о выделении его из состава. 3 ноября 1962 года образовалась воинская часть 6637. Вот уже 60 лет она обеспечивает спокойствие и правопорядок.

Галымжан Кибаев, командир воинской части 6637 НГ РК

— За 60 лет в части проходили службу более 30 тысяч военнослужащих, которые внесли свой неоценимый вклад в дело образцового исполнения служебных боевых задач, совершенствование боевых дисциплин.

Грамотой акима области сегодня наградили Еламана Альжанова. В воинской части 6637 он служит с 2006 года. За это время обучил военному делу не одно поколение солдат.

Еламан Альжанов, командир расчёта минометной батареи воинской части 6637 НГ РК

— Я очень рад, что сегодня я получил грамоту от акима области. Сегодня нашей воинской части 6637 исполняется 60 лет. Работа в части очень нравится. Я обучаю молодых солдат. Будущее здесь есть, всем обеспечены. Поэтому хотел бы пожелать молодым ребятам продолжать службу.

Сегодня за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижений высоких результатов в работе и в связи с празднованием 60-летия поощрили лучших в службе офицеров, военнослужащих по контракту, солдат срочной службы.

Максат Мукаев, заместитель командира воинской части 6637 НГ РК

— Вручены почетные грамоты, благодарственные письма , нагрудные медали главнокомандующего Национальной гвардией, региональным командующим, также от акима области .

Всего сегодня отметили более 150 военнослужащих части. Их сегодня на страже правопорядка находятся более тысячи.

ИШ 83