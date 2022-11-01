Из микрорайонов Подгоры и Хромзавода могут перестать вывозить мусор

Новости МТРК

17:14 1 Ноября 2022

 

В Петропавловске могут перестать вывозить мусор из микрорайонов Подгоры Хромзавода. Расторгнуть договор хочет руководство одной из мусоровывозящих компаний. ТОО «Коммунхоз Петропавловск» работать в этих микрорайонах невыгодно. Жители не платят за вывоз мусора.

МУХИТ МОЛДАХМЕТУЛЫ, начальник отдела по вывозу ТБО ТОО «Коммунхоз Петропавловск»:

— 30% из Подгоры не платят и 25% — это Хромзавод. Но в данный момент и в Рабочем посёлке есть те, кто не оплачивает.  Сумма задолженности в данный момент составляет 5 млн 800 тысяч тенге. Создаются проблемы по ремонту мусоровозов, ГСМ, запчастям, зарплате. Нам это нерентабельно.

Жители частного сектора говорят, что отходы сжигают в печках, потому услуги мусоровывозящих компаний не нужны. Однако, контейнеры всё же забиты ТБО. Там и ботва, ветки, деревья, крупногабаритный мусор и даже горячая зола. Из-за последней часто происходит возгорание в мусоровозах, рассказывают работники ТОО «Коммунхоз Петропавловск». С 1 января это предприятие не будет обслуживать территории Подгоры и Хромзавода, жителями уже вручили уведомления. Возьмётся ли другая компания за эти микрорайоны — вопрос сложный. Всего в Петропавловске 4 таких предприятия.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Тариф на вывоз ТБО у нас не поднимался с 2017 года. В частном секторе он составляет 235 тенге с человека.  На данный момент у нас рассматривается вопрос на поднятие тарифа, так как за эти 6 лет произошло удорожание ГСМ, запчастей. Сейчас коммунальные службы предоставляют нам свои расчёты, после будет произведён наш расчёт и рассматриваться вопрос о повышении тарифа.

На сколько повысится тариф, пока не посчитали. Но новая сумма будет согласовываться с городскими депутатами и общественным советом.


Айгерим Хамзина

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