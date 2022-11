YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Петропавловске впервые прошел областной фестиваль «Шуақты әлем». В нем приняли участие артисты с особыми образовательными потребностями, а также ребята, оставшиеся без попечения родителей. ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, организатор областного фестиваля «Шуақты әлем»:

— Мы взяли детей из этих категорий, потому что они обычно остаются без внимания. Как мы знаем, этот год объявлен Годом детей, и нам хотелось провести что-то масштабное, интересное. 00:51 Мы охватили (ЗАПИНКУ УБИРАЕМ) более 140 детей. От имени главы региона всех участников творческого фестиваля поприветствовал его первый заместитель Марат Тасмаганбетов. МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Уважаемые родители, педагоги, нам необходимо помнить, что дети с самого детства начинают впитывать информацию из окружающего мира. Чем больше позитивной энергии ребенок получит в детстве, тем благополучнее сложится его дальнейшая жизнь. Не следует забывать о поддержке. Нужно верить в детей, в их таланты и возможности. Вера поможет состояться им в жизни. На фестивале ребята демонстрировали свои таланты в 6 направлениях. Соревновались в вокальном, инструментальном и литературном видах творчества, показали возможности, связанные с декоративно-прикладным и изобразительным направлениями искусства. Свои работы на фестиваль прислали около 60 ребят. Видно, что каждый подошёл ответственно и постарался проявить себя. Вернемся на сцену. 15-летняя Самира Самомбетова приехала на фестиваль из Жамбылского района. Школьница открыла творческое состязание. После выступления призналась, что очень волновалась из-за отсутствия сценического опыта. САМИРА САМОМБЕТОВА, участница областного фестиваля «Шуақты әлем»:

— Песня о моих бабушке с дедушкой, я очень их люблю, уважаю и решила спеть про них. В областном фестивале участвовали артисты в возрасте от 8 до 18 лет. Их пришли поддержать друзья, учителя и родные. Своего выхода на сцену ребята ждали в зрительном зале. Карина Мейрам и Санжар Бахитжан тоже решили побороться за награды фестиваля. Ребята учатся в городской средней школе №6. ПЕРЕВОД КАРИНА МЕЙРАМ, участница областного фестиваля «Шуақты әлем»:

— Сегодня сыграем попурри. Мы рады, что участвуем в таком фестивале. Я в основном играю на домбре на школьных мероприятиях. Здорово попробовать, что-то новое. САНЖАР БАХИТЖАН, участник областного фестиваля «Шуақты әлем»:

— Волнуетесь, есть ли какие-то переживания?

-Нет. Я на сцену уже 7 лет выхожу. Так что волноваться нечего. Участников и призеров областного фестиваля «Шуақты әлем» наградили грамотами и памятными призами.



