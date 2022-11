Тысячу пьяных водителей поймали на дорогах СКО с начала года

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С начала года в СКО по вине нетрезвых автомобилистов произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 16 получили ранения. Такие факты выявляются в ходе рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий, направленных на повышение водительской дисциплины. К примеру, в ходе недельного ОПМ «Пьяный водитель» было задержано 38 человек, севших за руль после употребления спиртного. К слову, за вождение в нетрезвом виде предусмотрен административный арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет. С начала года в области организовано 9 оперативно-профилактических мероприятий по линии дорожной безопасности, наказание понёс 981 нетрезвый водитель.