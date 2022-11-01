Штраф в размере более 1 млн тенге грозит за незаконную добычу косули

Новости МТРК

13:40 1 Ноября 2022

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Сезон охоты в стране начинается с июня, плавно перетекая из отлова одной дичи в другую. Сейчас на территории области продолжается сезон охоты на водоплавающую дичь, который закончится 30 ноября. С 15 августа по 31 декабря разрешена охота на косулю и кабана. А с 1 ноября начался сезон охоты на пушные виды животных.

Олег Беспалов, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО
—  Это лисица, заяц корсак. Он продолжится до 15 февраля следующего года. В этой связи в период сезона охоты различными природоохранными организациями проводятся мероприятия по пресечению, недопущению, профилактике правонарушений, связанных с незаконной охотой.  За истекший период на территории области только сотрудниками инспекций проведено более 130 рейдов.

И результаты неутешительные. Выявили порядка 130 правонарушений. На браконьеров наложены административные штрафы на общую сумму более 1 млн тенге. В области зарегистрировали порядка 8 фактов грубого нарушения природоохранного законодательства, связанного с незаконной добычей копытных животных.

Олег Беспалов, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО
— Жертвами браконьеров стали порядка 9 косуль и 2 лося. А в случае незаконной охоты на копытных животных это попадает в разряд уголовных правонарушений, так вот по этим делам ущерб животному миру составил более 20 млн тенге.

Минимальный штраф за нарушение правил охоты составляет 5 МРП или более 15 тыс тенге. Но в случае, если нерадивый охотник незаконно, не имея разрешения, добыл дикое животное, за каждую дичь он заплатит определенную сумму. Например, за утку, лисицу и зайца браконьер отдаст более 15 тыс тенге. За косулю — более 1 млн тенге ,за лося — свыше 2 млн. Если же они были добыты на территории особо охраняемых природных территорий — сумма удваивается.


Анастасия Кузнецова

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