Лидеры общественного мнения высказались о предстоящих президентских выборах

Новости МТРК

17:55 1 Ноября 2022

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Участие в выборах — показатель того, насколько гражданское общество осознает себя как единое целое. Насколько оно готово отвечать за свой выбор. За выбор не только в отношении себя, но и своего поколения, будущего страны. Именно так считает лидер общественного мнения, член общественного совета СКО Павел Афанасьев. Выборы — единственный законный инструмент, благодаря которому население может влиять на власть.

Павел Афанасьев, член общественного совета СКО
— В будущем наши дети и внуки будут спрашивать, что ты сделал для того, чтобы наша страна поэтапно развивалась и реформировалась. Наверное, будет стыдно говорить о том, что я остался в стороне. Нужно воспринимать выборы как шанс что-то изменить. Да, может быть не всё удастся, может быть твой голос не будет решающим, но, хотя бы будет попытка, попытка, которую ты использовал.

Отдать свой голос на предстоящих Президентских выборах призывает и директор городского молодежного ресурсного центра. Именно молодёжь должна проявить свою гражданскую позицию и проголосовать за своё видение светлого будущего, — говорит Жанат Какимов.

Жанат Какимов, директор молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:
— От каждого голоса будет зависеть будущее нашей страны. Для нашей молодежи, которая изменит будущее. 0.51 Как повлияет сейчас, кого выберут из кандидатов, которые представлены на данных внеочередных выборах, так и определят свою судьбу в дальнейшем.

Внеочередные выборы Президента Казахстана пройдут 20 ноября. Эти выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого должна произойти кардинальная перезагрузка всей политической системы страны.


Анастасия Кузнецова

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