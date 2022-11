YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

3 незарегистрированных ружья изъяли полицейские у 56-летнего жителя Кызылжарского района. Охотничий арсенал, доставшийся в наследство, мужчина хранил в сарае в доступном для всех месте. За незаконное хранение оружия он понесёт ответственность. Всего с начала года стражи порядка изъяли у жителей области 99 единиц незарегистрированного оружия.