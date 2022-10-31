Аким СКО К. Аксакалов: «МТФ своей продукцией обеспечит 30 тыс человек в год»

Новую молочно-товарную ферму открыли в селе Берёзовке района им. Габита Мусрепова. В нужный проект для Северо-Казахстанской области вложили 4,5 млрд тенге инвестиций. Комплекс рассчитан на 1800 голов единовременного содержания. Надо сказать, это самое крупное молочное предприятие не только в регионе, но и во всей стране. Сейчас здесь находятся более 550 голов голштино-фризской породы, в планах дополнительно закупить ещё 374 бурёнки.

АБДУРАХИМ НУКАЕВ, директор ТОО «Возвышенка СК», район им. Г.Мусрепова

— «Инвестиции большие, серьёзные. Только на это строительство мы потратили 2, 1 млрд тенге. Всего 6 зданий, а надо еще 2. Будет 968 голов. Сейчас часть уже отелилась, а другая ждёт своей очереди».

В сутки здесь будут производить порядка 40 тонн молока. При выходе на полную мощность эта цифра вырастит в разы — 9 тысяч тонн в год. Тем самым, предприятие молоком обеспечит 30 тысяч человек. Кроме того, продукцию будут реализовывать и местным предприятиям, таким как «Маслодел» и «Eurasia milk». Работают в агрокомплексе 30 человек. Для них здесь создают все условия. Средняя заработная плата — 233 тысячи тенге. Среди них — Валерий Козлов.

ВАЛЕРИЙ КОЗЛОВ, рабочий ТОО «Возвышенка СК», район им. Г.Мусрепова

— «Живу в Рузаевке, а жена работает здесь в столовой. Сказала, что есть место, и я вот пришёл. Нас через два дня привозят. Всё устраивает, 180 тысяч тенге получаю».

В скором времени здесь будет создано порядка ста постоянных рабочих мест. Сегодня в районе функционируют 6 ферм, две ещё строят и столько же в планах. Всего 10 молочных комплексов. По словам главы региона Кумара Аксакалова, в этом году по Казахстану строят 35 промышленных МТФ, рассчитанных на 400 голов крупного рогатого скота единовременного содержания. Половину из них возводят в нашей области.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Молочное животноводство создаёт большое количество рабочих мест. Молоко производится, его надо развозить. Транспортировка, логистика, продажа — это всё рабочие места. Почему мы говорим «самая крупная»? Потому что ферма единовременного содержания. Например, у Зенченко есть несколько комплексов и самая крупная — в Ленинском на 1600 голов, а здесь 1800. На 200 голов больше. Мы подчёркиваем, что это большая ферма по единовременному содержанию поголовья».

Ферма соответствует всем современным стандартам. Она автоматизирована и оснащена цифровыми технологиями, что позволит средний надой увеличить до 7-8 тысяч литров. Встретился глава региона здесь и с сельхозтоваропроизводителями. Обсудили итоги уборочной кампании и наметили планы на будущее. Приоритетное внимание — молочному направлению. Сегодня в районе им. Габита Мусрепова её развивают не все местные товарищества.