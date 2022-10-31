Оправданы областным судом

Новости МТРК

16:45 31 Октября 2022

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Занимались контрабандой машин! В создании транснациональной ОПГ обвинили четырёх казахстанцев. Якобы они незаконно ввозили в страну японские автомобили под видом запчастей. В суде доказать вину подозреваемых не удалось, мужчин освободили из-под стражи в зале суда. Это было 3 месяца назад. Сторона обвинения направила апелляцию. После дело рассматривали уже в областном суде. Там обвиняемых также оправдали и состава преступления не нашли.

ВЛАДИМИР КИРИЛЕНКО, судья Северо-Казахстанского областного суда:

— По поручению правоохранительных органов РК была проведена проверка деятельности Родина. И что они установили? Никаких нарушений закона со стороны Родина по перемещению конструкторов или транспортных средств не установили.

Оправданные ввозили в страну авто из России, а не из Японии. Это не запрещено в рамках действия Евразийского экономического союза.

ВЛАДИМИР КИРИЛЕНКО, судья Северо-Казахстанского областного суда:
— В соответствии с требования УПК для того, чтобы доказать вину, необходимо установить место, время и способ совершения данного преступления.  Владивосток — не установлены лица, Омск — звено выпадает, то о какой транснациональной ОПГ можно вести речь.

Напомню, во время следствия четверо подозреваемых, а теперь уже оправданных, провели в следственном изоляторе полтора года. Что касается изъятых в ходе следствия автомобилей, их наконец-то вернут владельцам. Они больше года не могли получить обратно свои авто.


Айгерим Хамзина

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