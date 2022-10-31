Новости МТРК 31.10.2022

Новости МТРК

20:54 31 Октября 2022

Читайте также

Стабилизационный фонд области продолжает делать запасы овощей
Полицейские СКО изъяли у 24-летней девушки «синтетику» в особо крупном размере
Мясо бройлеров начали выпускать на птицефабрике «Жаңа құс»
Студенты факультета общей медицины Kozybayev University участвовали в работе дискуссионной площадки
12 домов за 4 года построило ТОО «Прометей-Агро» для своих рабочих
Обещания выполнили?
Полицейские проверяют готовность автомобилистов к зиме
«Лучший учитель года» Академии НГ РК
В Есильском районе выбрали акима Ильинского с/о
В Петропавловске дан старт трехдневному мероприятию «Qyzyljar Development Days»
В Тимирязевском районе с запуском элеватора трудоустроили 45 человек
Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Петропавловске