Заседание Клуба журналистов прошло в областном Доме дружбы

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«Сила слова». Под таким названием прошло заседание Клуба журналистов ассамблеи народа Казахстана СКО. В торжественной обстановке подвели итоги областного конкурса «Шанырак», а также пресс-тура «Достояние Республики». Николай Вербовский — руководитель этнокультурного объединения «Улытау» Володарского Дома культуры района им.Г.Мусрепова. Уже не первый раз участвует в конкурсе «Шанырак». Представил работу «Импульс дружбы Ассамблеи в сердце каждого казахстанца» и стал победителем конкурса.

Николай Вербовский , руководитель этнокультурного объединения «Улытау» район им.Г.Мусрепова

— Она посвящена тому, что ассамблея — это такой своеобразный двигатель. Двигатель идей межнационального и межэтнического согласия. А этнокультурные объединения, которые находятся в больших годах и маленьких селах, мы являемся её последователями. Мы несем идею работы АНК на местах. 0.40 Наше этнокультурное объединение уже известно своими работами далеко за пределами нашего района, области, республики. Мы принимаем участие в международных форумах по вопросам культуры и межэтнического согласия.

Динара Елеуова, руководитель отдела по связям с общественностью, СМИ АНК по СКО

— Клуб существует уже более 20 лет. Председателем Клуба является Корнева Валентина Иосифовна. В состав Клуба входит более 15 человек. Это люди старшего возраста, журналисты профессионалы, также у нас есть Клуб юниоров. 1. 24 Цели Клуба — освещение деятельности областной АНК, популяризация мира и согласия, единства в нашей стране.