Торжественное собрание к 75-летию образования лесного хозяйства

Новости МТРК

18:27 28 Октября 2022

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В Петропавловске состоялось торжественное собрание, посвященное 75-летию образования лесного хозяйства. В зале — лучшие работники этой отрасли. Поздравил их от имени главы региона его заместитель Сатжан Аблалиев.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:
— Главой государства поставлена задача в течение 5 лет по всей республике высадить 2 млрд деревьев. В нашей области запланировано вырастить и высадить около 100 млн саженцев деревьев. Акимом области оказывается постоянная поддержка отрасли лесного хозяйства. Для оснащения лесных учреждений новой техникой и оборудованием за последние годы выделено более полумиллиарда тенге и в дальнейшем будет оказываться необходимое содействие природоохранным учреждениям.

В честь юбилейной даты наградили свыше 30 специалистов сферы лесного хозяйства. В области в ней трудятся около тысячи человек. Отметили и труд Омирсерика Каратаева — директора лесного хозяйства «Ақан сері». Еще мальчишкой он любил подолгу находиться на природе. С годами эта любовь стала только сильнее, поделился награжденный.

ОМИРСЕРИК КАРАТАЕВ, директор лесного хозяйства «Ақан сері», район им. Г.Мусрепова:
— Закончил Казахский сельскохозяйственный институт, факультет «Лесное хозяйство». В 1989 году я приехал по направлению сюда.  Я мастером производственного участка в деревообрабатывающем цеху начинал.1:15 Сегодня уже 12-й год, как директором работаю.  Мы с женой оба лесники, а дети наши по другим стопам пошли, они — экономисты.

Завершилось мероприятие праздничной концертной программой.

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Дарья Пышмынцева

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