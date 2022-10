Ярмарка белорусской обуви в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Петропавловске с 27 октября заработала ярмарка белорусской обуви. В торговом павильоне выставили более 600 пар обуви. Большой выбор моделей здесь для лета, межсезонья и, конечно же, зимы.

АННА ЛАЗИНСКАЯ, старший менеджер по продажам:

— Вчера было большое поступление. Много расцветок: пары обуви белого, черного, шоколадного цветов. Подошва зимней обуви нескользкая, антилёд. Цены идут от 11 тысяч -летние женские модели, от 20 тысяч -межсезонье, от 24 — зимние модели женские. Мужские модели идут от 18 тысяч и выше

Североказахстанцы наслышаны о проведении ярмарки обуви в городе. Приходят, выбирают.

БЛИЦ:

Интересует обувь светлых тонов. Цены приемлемые очень

Ярмарка белорусской обуви — это отличная возможность приобрести стильную и при этом удобную обувь. Все модели из натуральной кожи, овечьего меха. Размерный ряд для женщин -от 36 — 43, для мужчин — от 42-49. Ярмарка продлится до 1 ноября. Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Ш. Валиханова, 15А. Часы работы — с 10:00 до 19:00.