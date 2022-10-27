Ярмарка белорусской обуви в Петропавловске

Новости МТРК

18:08 27 Октября 2022

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Петропавловске с 27 октября заработала ярмарка белорусской обуви. В торговом павильоне выставили более 600 пар обуви. Большой выбор моделей здесь для лета, межсезонья и, конечно же, зимы.

АННА ЛАЗИНСКАЯ, старший менеджер по продажам:
— Вчера было большое поступление. Много расцветок: пары обуви белого, черного, шоколадного цветов. Подошва зимней обуви нескользкая, антилёд. Цены идут от 11 тысяч -летние женские модели, от 20 тысяч -межсезонье, от 24 — зимние модели женские. Мужские модели идут от 18 тысяч и выше

Североказахстанцы наслышаны о проведении ярмарки обуви в городе. Приходят, выбирают.

БЛИЦ:
Интересует обувь светлых тонов. Цены приемлемые очень

Ярмарка белорусской обуви — это отличная возможность приобрести стильную и при этом удобную обувь. Все модели из натуральной кожи, овечьего меха. Размерный ряд для женщин -от 36 — 43, для мужчин — от 42-49. Ярмарка продлится до 1 ноября. Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Ш. Валиханова, 15А. Часы работы — с 10:00 до 19:00.


Анна Потеряева

Читайте также

Строительство новых школ — одна из приоритетных задач
Семинар по вопросам дискредитации идеологии религиозного экстремизма и терроризма
Новости МТРК 12.10.2022
5 суток ареста за разбитую остановку получил 21-летний петропавловец
Международный фестиваля ремесленников «QYZYLJAR шеберлер мекені»
Начинающие предприниматели Кызылжарского района обсудили Послание Президента РК
В РК вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся оборота оружия
ОПМ «Участок»: полицейские проводят встречи с населением
За три выходных дня на канал «102» поступило более 250 звонков
Стало известно имя нового акима Ясновского сельского округа Есильского района
Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции посетил строящиеся многоэтажки Петропавловска
Глава региона дал поручение акимам районов в канун Дня Республики