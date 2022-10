Свыше тысячи семейных дебоширов привлекли к ответственности в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Избивают жён, детей и даже своих пожилых родителей. С начала года в Петропавловске за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений привлекли к ответственности 1092 человека. Совершено 18 преступлений, большая часть — в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего — это причинение телесных повреждений разной степени тяжести. Полицейские призывают жертв бытового насилия не молчать о своих проблемах. Можно обратиться за помощью на канал «102» или по номеру городского управления полиции 8 (7152) 49-31-58 и областного департамента 8 (7152) 61-25-30. Кроме того работает республиканский call-центр, номер 150 и центр поддержки женщин +7-777-504-77-73.