Лифты раздора

В среду вечером во дворе дома по адресу ул. Батыр Баяна,32 состоялось очередное собрание. С февраля этого года жильцы четырех подъездов обсуждают замену лифтов. К обоюдному решению пока не пришли.

АЛЬФИЯ ГАЙФУЛЛИНА, член инициативной группы КСК «Батыр Баяна, 32»:

— В феврале месяце были представители из акимата КГУ «Жилищная инспекция» и ставили вопрос, объясняли, что существует такая программа «Нұрлы жер», по которой нам нужно заменить лифты. Нам была оглашена сумма, стоимость каждого подъезда 15 млн. Перед этим мы посмотрели в интернете, там были суммы по 6 млн. 1:10 Когда мы посчитали, что нас всех хотят «посадить на кредиты» на 15 лет, извините, мы не можем. 2:58 Смета вот есть, она составлена на заказчика ОСИ «Батыр Баяна, 32», мы — не ОСИ, мы — КСК. И смета на 65 млн 926 тыс тг. А в протоколе, который был заготовлен, 63 млн.

Члены инициативной группы многоэтажки считают, что председатель КСК подделывает документы, а еще не слышит их.

БЛИЦ:

— Прекрасно работают лифты. Если даже что-то сломалось, то к нам приходят и все ремонтируют.

— Для того, чтобы менять, нужны веские причины, т.е. техническая экспертиза должна показать, что лифт не годен. — Первого августа в этом году была сделана техническая экспертиза 1:12 написано, что лифт в исправном состоянии и годен к эксплуатации. Т.е. никаких замечаний не было отражено.

Председатель КСК Галина Ляльченко заверила, что к подделке документов никакого отношения не имеет. С теми, кто считает иначе, женщина готова беседовать в суде. Она объяснила, что инициативная группа состоит из жителей первого и второго этажей, которым новый лифт в их подъезде просто не нужен.

ГАЛИНА ЛЯЛЬЧЕНКО, председатель КСК «Батыр Баяна, 32»:

— Прошло два собрания. В первом количество голосов было набрано больше 2/3. Теперь у нас второе собрание было 23 числа. Это об оплате за лифты. Лифты у нас в плохом состоянии, потому что несколько раз мы детей вытаскивали. Срок эксплуатации лифтов — 25 лет уже прошел, в данный момент идет 28-й год. 1:38 Проводим собрания, поквартирный обход, как люди решат. По большинству голосов будет идти подсчёт.

Если верить информации жильцов этого дома, то из 162 человек «за» замену лифтов проголосовали 80.

АЛЕНА СЕРИКОВА, жительница г.Петропавловска:

— Живя здесь 6 лет уже, мы замечаем, что лифт постоянно в неисправном состоянии. 00:38 Моему ребенку одному 10 лет второму ребенку три года. Мы постоянно ездим в садик, у меня ребенок может застрять. Это уже неоднократно было. Двери очень резко закрываются, мой ребенок пугается. Т.е. я считаю, это неприемлемо. В первую очередь, как мать я переживаю о безопасности своих детей.

Жители четырёх подъездов разделились на два противоборствующих лагеря. Ни один из которых не готов уступать. В городском акимате нам объяснили, что конечное решение в этом вопросе за жильцами. Если они коллективно решат, что новые лифты им не нужны, то в программе модернизации ЖКХ они могут и не участвовать. Программа предполагает рассрочку на 15 лет под 0,01%.