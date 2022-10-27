Аким СКО провёл приём граждан

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17:56 27 Октября 2022

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Аким СКО провёл приём граждан. Со своими проблемами обратились жители 28 дома в переулке улицы Назарбаева. В новом доме были проблемы с теплом и водоснабжением. После обращений жильцов их решили. Но остался ещё один вопрос.

РУСТАМ АМАНЖОЛОВ, житель г.Петропавловска:

— Проблемы по благоустройству двора: асфальтирование и детская площадка. И по нежилому подвальному помещению вопросы.

Детям негде играть, а во дворе нет асфальта. Обе проблемы решат в следующем году, сообщил аким города. Пока что во дворе подсыпали щебёнку. Со схожими вопросами пришли жители мкр «Солнечный-2». Там уже полгода тянется проблема с электроснабжением.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:
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— На посёлок «Солнечный» у нас основное и резервное электроснабжение. В марте 2022 года была авария, основная линия пришла в негодность. Посёлок переподключили на резервную линию.

А основная пришла в негодность, потому что её разграбили, говорят жители. Вывезли дорогостоящее оборудование на 8 млн тенге и оставили целый микрорайон без основной электролинии.

ЛЮФТ 054 03.59 Мы писали — 04.22 и они это сделали

А недавно трансформаторную подстанцию снова пытались ограбить. Из-за этого жители два дня просидели без электричества. А сейчас в некоторых домах слабое напряжение.

ЛЮФТ 054 02.52 не работают — 02.58 лампочки

В микрорайоне есть сторож, но, очевидно, что защитить от грабителей целый микрорайон ему не по силам. Жители просят установить на подстанциях сигнализацию и камеры видеонаблюдения. По словам градоначальника, этот вопрос уже прорабатывают с охранными агентствами. Просят жители микрорайона и школу, чтобы детям не нужно было ехать до учебного заведения по полчаса, а то и больше.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Уже эскизный проект у нас есть. Мы должны со следующего года начать строить.

Ещё одна сложность для школьников из «Солнечного-2» — добраться до автобусной остановки. Она есть только на въезде в посёлок. Жители просят продлить маршрут, чтобы автобус делал круг внутри микрорайона. Ведь впереди зима, а путь до остановки не близкий. Эту проблему решат, пообещали акимы области и города.
Вопрос пассажирских перевозок привёл на приём граждан и Амангельды Сыздыкова. Он в этой сфере порядка 20 лет. До пандемии он обслуживал 10 маршрутов, в автопарке было 20 автобусов. Но коронавирус сгубил бизнес. Сейчас осталось вдвое меньше транспорта и маршрутов. И те работают в убыток.

АМАНГЕЛЬДЫ СЫЗДЫКОВ, директор ИП:

— Эти пригородные маршруты на сегодня с нынешним тарифом невозможно закрывать. Я вынужден реализовывая транспорт, закрывать нужды, кредиты и в исправном состоянии содержать автобусы.

Подорожало топливо, водителям нужно поднимать зарплату, учитывая инфляцию, но тариф не менялся с 2017 года. При этом, по словам предпринимателя, некоторым перевозчикам сделать это разрешили, а Амангельды Сыздыкову нет. Он здесь видит лоббирование интересов и считает, что такие процедуры должны проходить честно и прозрачно. Так и будет в следующем году, отмечает аким города. Для всех перевозчиков сделают единый тариф и, возможно, он увеличится, чтобы покрыть расходы перевозчиков.


Айгерим Хамзина

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