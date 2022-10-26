В СКО перерабатывается только 17% твердых бытовых отходов

Новости МТРК

14:49 26 Октября 2022

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В области на данный момент перерабатывается только 17% твердых бытовых отходов. Этот вопрос на брифинге тоже поднимали. Как пояснил журналистам руководитель департамента экологии,в 2016-м году такой работой занимались 11 предприятий, но большая часть прекратила существовать. Все дело в отсутствии субсидий на сортировку и переработку мусора. К слову, свою деятельность из-за отсутствия должного финансирования прекратила и компания «Оператор РОП». По ее инициативе во дворах Петропавловска были установлены дополнительные контейнеры для сбора мусора.


Дарья Пышмынцева

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