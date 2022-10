Новые профессиональные стандарты педагогов: образование в условиях IV промышленной революции

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Kozybayev University прошёл круглый стол. Преподаватели и студенты педагогических специальностей говорили о новых профессиональных стандартах. Анастасия Семидоцких — будущий педагог-психолог. Лекция для студентки стала максимально познавательной.

АНАСТАСИЯ СЕМИДОЦКИХ, студентка Kozybayev University

— «Сегодня особое внимание уделяют стандартам педагога. Я считаю, что статус педагога надо повышать. Сегодня с нами провели беседу о профессиональных компетенциях педагога. Это очень интересно. Это объясняет то, что должен делать педагог, какую работу ему надо проводить с детьми: воспитательную, обучающую. Нам объяснили, какие критерии, компетенции, индикаторы присутствуют в новом стандарте».

Новый стандарт педагога разработала автономная организация образования Назарбаев интеллектуальной школы. Документ направлен на профессиональное развитие учителей и укрепление их статуса в современном обществе. Надо сказать, это второй стандарт в истории Независимого Казахстана. Первый выпустили в 2017-м году. Над проектом работала национальная палата предпринимателей «Атамекен». В чём же отличие?

АЛМА МУРЗАЛИНОВА, профессор кафедры «Педагогика и психология» Kozybayev University

— «Если в первом стандарте вся педагогическая деятельность педагога рассматривалась через 5 видов деятельности, то в новом стандарте деятельность педагогов всех уровней рассматривается через компетенции. Это те ценности, знания, умения, способы деятельности педагога, которые он применяет в своей деятельности для улучшения качества преподавания и оценивая обучающегося».

Отмечается, что профессиональный стандарт «Педагог» станет единым ориентиром траектории профессионального развития учителей всех уровней образования. Всего на кафедре «Педагогика и психология» обучаются порядка 150 студентов.