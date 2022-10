YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Петропавловске прошли соревнования по асык ату. Эта игра появилась ещё в первом тысячелетии до нашей эры, связана с животноводством и охотой. Сегодня она входит в число национальных видов спорта и пользуется большой популярностью среди североказахстанцев. 17-летний Нурдаулет Амзеев асык ату занимается 4 года. Благодаря ей парень разрабатывает ловкость и логическое мышление.

НУРДАУЛЕТ АМЗЕЕВ, участник соревнований, Есильский район

— «Никаких трудностей в этой игре нет. В асык ату играю уже довольно долго. Не раз выезжал на соревнования, где занимал призовые места. Сегодня надеюсь исключительно на победу».

Настроена на победу и 14-летняя Каракат Бигужина. Опыт у неё тоже есть.

КАРАКАТ БИГУЖИНА, участница соревнований, район Шал акына

— «Я очень люблю играть в асык. С помощью этой игры я расслабляюсь и выпускаю свои эмоции. В этом году я ездила на соревнования в Шымкент, где я показала хорошие результаты. Соревнования закаляют, я чувствую дух азарта».

Турнир посвятили празднованию Дня Республики. В нём принимают участие 40 команд. Это юноши и девушки из 13 районов области. По словам старшего тренера, ребята играют в разные виды асык ату. Мальчики бросают кости в движении, а девочки — сидя.

АКЖАН СУРАГАНОВ, старший тренер СКО по асык ату

— «Мальчики … играют в асык ату. 15 асыков ставят на ковёр радиусом 2 метра. Выбить асыки они должны за пределы круга. Таким образом, определяется победитель. А в бес асык играют девочки. Они сидят отдельно и должны пройти 13 туров. В последнем туре они набирают баллы. 1 асык — 10 баллов. В общей сложности они должны набрать 150 очков».

Национальные виды спорта необходимо возрождать, считает Акжан Сураганов. Они, в первую очередь, направлены на воспитание патриотизма молодёжи. Игра асык ату — символ детства, занимающий особое место в формировании национальной культуры и самосознания. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.