Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Петропавловске

В Петропавловске состоялась сельскохозяйственная ярмарка. С 9 утра на улице Жумабаева развернулись торговые ряды. В ней участвовали более 100 предпринимателей из 13 районов области и города. Есть всё: мясо, яйца, овощи, молочная продукция, мёд. И всё по приятным ценам.

Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО

— Также на ярмарке представлены и корма — сено, солома, зернофураж. К примеру, 1 тюк сена весом 300 кг стоит 5 тысяч тенге, а тюк соломы — 2000 тенге. Цена на продукцию ниже рыночных на 15-20%. 1.53Данная ярмарка инициирована руководством нашей области, мы традиционно проводим. Для населения подешевле продать, чтобы они подготовились на зиму.

Только из Кызылжарского района представляют свою продукцию 15 производителей.

Даурен Шаканов, заместитель акима Кызылжарского района

— Наши сельхозтоваропроизводители добровольно отозвались и выставили свою продукцию по доступным ценам 1.48 Капусту мы реализуем по 80 тг, картофель — по 100 тг, мясо птицы — 1100 тенге, мясо говядины — 1800 тг, молочную продукцию от производителя без надбавки.

Длинная очередь выстроилась возле палатки недавно открывшейся птицефабрики «Жаңа құс». Здесь килограмм мяса птицы обойдется покупателям в 1100 тенге. Всего предприятие привезло полторы тонны продукции.

РАДИЙ КУШЕРБАЕВ, руководитель птицефабрики «Жаңа құс» , Кызылжарский район

— Продукция востребована, люди уже распробовали. Поэтому вот и сегодня воле нашей палатки такая очередь. Цены мы ставим гораздо ниже, потому что мы производители. 1.30Продажи идут. Сейчас мы заходим в сети магазинов Петропавловска. Наша первоочередная задача — обеспечить магазины СКО 2.32будем еще обеспечивать стабфонд.

На ярмарке — довольные и заинтересованные лица. Радует ассортимент и цены, говорят североказахстанцы. К тому же, настроение поднимает и выступления артистов дома культуры. А ещё — интересные тематические фотозоны. Успеть приобрести экологически чистые, натуральные продукты сегодня стремится каждый.

БЛИЦ

— Мясо приобрели, мед купили. Всё самое вкусное, всё самое полезное. Вот мёдом будем лечиться зимой. Мясо сейчас придем шашлычок замаринуем.

— Нормальные цены, устраивает.0.15Сейчас посмотрю ещё, я только подошел. 0.23Народ берет, довольны.

— Взяла хорошее мясо, подешевле на тысячу целую. 0.30Пенсионеры разную пенсию имеют, кто поменьше получает, тому очень удобно. Картошку, смотрю, несут, капусту.

— Каждый год всё хорошо. Все есть, все доступно. 0.9Капусты набрали, отходов взяли, всё, что необходимо для дома.

Ярмарку посетил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов. Всего здесь представили более 1000 тонн сельскохозяйственной продукции. В прошлом году на такой ярмарке товаров продали почти на 500 млн тенге.