Яркие, красочные, позитивные. Праздничное настроение дарят сегодня творческие коллективы в ОКЦ. Накануне Дня Республики здесь проходит фестиваль современного творчества «Жас ұрпақ Казахстан».

На сцене выступает коллектив «Қуанамын». Представляют танец «Улы дала». Одна из участниц — Арууке Алымова занимается танцами 2 года. (44план) Это не первое её выступление, поэтому на сцене она чувствует себя уверенно.

АРУУКЕ АЛЫМОВА, участница ансамбля «Қуанамын»:

— Мы готовились усердно. Готовились с прошлого года. В нашей группе 29 человек. Сегодня выступает 2 класса.

В этом танце есть немного казахских движений, поэтому мы выбрали его.

Всего в фестивале приняли участие 22 коллектива: как професиионалы, так и любители. Приехали также ребята из районов.

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Целью областного фестиваля современного творчества, посвященного Дню Республики, является воспитание казахстанского патриотизма, формирование активной гражданской позиции, развитие творческого потенциала участников, выразить себя через танцевальное искусство.

Лучшие на фестивале получат памятные дипломы.