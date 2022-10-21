В Есильском районе прошёл форум «Одарённые дети — основной потенциал Казахстана

Аквагрим, фоамиран, графический дизайн, техническое моделирование, плетение, спортивные игры. В Доме культуры села Заградовки Есильского района собрались учащиеся районных школ, которые неоднократно показывали свои творческие успехи, добивались побед в областных и республиканских конкурсах. Каждый из них сегодня показывает мастер-класс.

Татьяна Абдулова, методист по воспитательной работе отдела образования Есильского района:

— Данное мероприятие мы посвящаем Дню Республики. Сегодня здесь царит атмосфера творчества, доброжелательности, дети обмениваются опытом, они знакомятся друг с другом. 2.40Нам важно, чтобы наши дети проводили активно своё свободное время.

Творчество безгранично. Как и таланты ребят. Расул Кенбай из Явленской СШ№3 им.А.Шажимбаева -личность многогранная. Занимается спортом, хорошо учится, активист. Сегодня демонстрирует сборку планера. В областном конкурсе по техническому моделированию «Планер в небо» он занял 1 место.

РАСУЛ КЕНБАЙ,учащийся Явленской СШ№3 им.а.Шажимбаева, Есильский район

— Тогда мой планер пролетел 12 метров, когда у остальных по 9-10. Он хоть и кажется простым с виду, но сделать его непросто. Планер летит быстро, несмотря на то, что он легкий. Думаю, все понятно, если посмотреть на схему. Сам процесс занимает 1 час, а высыхание — полчаса. У меня есть много медалей и грамот. В лагере «Балдаурен» я был награжден почетным званием «Патриот». Это гордость для меня.

А Ангелина Ненашева сегодня проводит мастер-класс по графическому дизайну. Направление в современном мире очень актуально. В свои 15 лет она принимает большое количество заказов. Активно занимается графическим дизайном последние три года. Ещё один из её крайних достижений — 2 место в области за семейное древо.

Ангелина Ненашева, учащаяся Корнеевской средней школы, Есильскйи район:

— Хочу показать людям, что можно заниматься творчеством с помощью планшета. Многие не представляют, что это. Но, я вот приехала и многим понравилось. Они просили попробовать и некоторые уже нарисовали. 2.06Мне хочется показать людям ещё то, что творчество не ограничивается листом бумаги.

Продолжился форум концертом. В нём также приняли участие победители областных и республиканских конкурсов.