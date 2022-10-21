Новости МТРК 21.10.2022

Новости МТРК

21:14 21 Октября 2022

Читайте также

Об избирательном законодательстве говорили в Kozybayev University
Аким СКО посетил ряд объектов района М.Жумабаева
Свыше 5 тысяч пешеходов нарушили ПДД в СКО с начала года
В Петропавловске прошел областной конкурс-практикум по дизайну
Новости МТРК 20.10.2022
10 работодателей привлекли к ответственности за незаконный труд иностранцев в СКО
Дмитрий Малахов встретился с представителями общественности и предпринимателями СКО
Стабилизационный фонд области продолжает делать запасы овощей
28 грабежей зарегистрировали в СКО с начала года
Представители первого антикоррупционного медиацентра встретились со студентами Kozybayev University
Начало независимости Казахстана
Новости МТРК 11.10.2022