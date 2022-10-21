Благотворительная акция в Детской деревне семейного типа ко Дню Республики

Новости МТРК

18:24 21 Октября 2022

Студенты Гуманитарно-технического колледжа провели благотворительную акцию для воспитанников Детской деревни семейного типа. Они перевоплотились в аниматоров и устроили для ребят яркий праздник с песнями, танцами, мастер-классом по изготовлению фигур из шариков. Мероприятие, приуроченное ко Дню Республики, не обошлось без подарков. Студенты вручили мальчишкам и девчонкам книги, игрушки и сладкие презенты.

47 КИРИЛЛ КОВЕЦКИЙ, студент Гуманитарно-технического колледжа:
-00:11 Мы решили подарить детям хорошее настроение, хорошее впечатление, чтобы в такой дождливый пасмурный день у детей было солнечное, хорошее настроение . Так как мы состоим в студенческом парламенте, мы сами решили лично приехать, поздравить.


Дарья Пышмынцева

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