Благотворительная акция в Детской деревне семейного типа ко Дню Республики

Студенты Гуманитарно-технического колледжа провели благотворительную акцию для воспитанников Детской деревни семейного типа. Они перевоплотились в аниматоров и устроили для ребят яркий праздник с песнями, танцами, мастер-классом по изготовлению фигур из шариков. Мероприятие, приуроченное ко Дню Республики, не обошлось без подарков. Студенты вручили мальчишкам и девчонкам книги, игрушки и сладкие презенты.

47 КИРИЛЛ КОВЕЦКИЙ, студент Гуманитарно-технического колледжа:

-00:11 Мы решили подарить детям хорошее настроение, хорошее впечатление, чтобы в такой дождливый пасмурный день у детей было солнечное, хорошее настроение . Так как мы состоим в студенческом парламенте, мы сами решили лично приехать, поздравить.