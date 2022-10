Житель Петропавловска во время рыбалки нашёл ружьё

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В полицию Петропавловска обратился 51-летний горожанин. Он сообщил, что во время рыбалки возле села Шаховского обнаружил на берегу котлована одноствольное охотничье ружьё. Мужчина забрал его домой, но на следующий день позвонил на канал «102».

Мейрам Шаришев — начальник отделения УП г. Петропавловска