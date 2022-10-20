Житель Петропавловска во время рыбалки нашёл ружьё

В полицию Петропавловска обратился 51-летний горожанин. Он сообщил, что во время рыбалки возле села Шаховского обнаружил на берегу котлована одноствольное охотничье ружьё. Мужчина забрал его домой, но на следующий день позвонил на канал «102».

Стражи порядка отмечают: в подобных случаях следует вызывать полицию на место находки. Впрочем, факт добровольной сдачи избавил горожанина от ответственности за незаконное хранение незарегистрированного оружия. Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла ружьё и направила его не экспертизу.

— Жаксылык Валиев — главный криминалист ОКУ ДП СКО (Поступившее на исследование ружьё, добровольно сданное жителем г. Петропавловска, является огнестрельным ружьём, одноствольным, гладкоствольным, 20 калибра, модели «ИЖ-ЗК», изготовлено заводским способом и пригодно для производства выстрелов.

После всех необходимых проверок ружьё уничтожат. Всего с начала года в области из незаконного оборота изъято 96 единиц оружия. Полицейские напоминают: за хранение незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрена уголовная и административная ответственность. Единственная возможность избежать её — добровольно сдать опасные предметы.