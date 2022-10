В областной библиотеке им.С.Муканова провели историко-познавательный турнир в честь Дня Республики

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В областной библиотеке им.С.Муканова собрались студенты Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Б. Ашимова. О главных страницах истории и о том, насколько важен вклад каждого гражданина рассказывает молодёжи участник военных действий в Афганистане Эрик Таттыбаев. Приурочили встречу празднованию Дня Республики.

Эрик Таттыбаев, председатель союза ветеранов Афганистана и локальных войн по СКО

— Сегодня я рассказал детям, что означает наша Республика, наша Родина, к чему эта дата присвоена. И какую миссию мы, жители Казахстана, выполняем для него. Самое главное — это наша молодежь, которая должна понять, каждый праздник несет свою стезю. Всё будущее на них. Как они будут себя вести, как будут жить. Они должны знать историю.

Как раз-таки проверить это — одна из главных задач встречи. Молодежь показывает свои знания в историко-познавательном турнире. Кто является единственным источником государственной власти? Когда приняли декларацию о государственном суверенитете? На эти и другие вопросы викторины больше всех ответила София Скачкова. Она стала победительницей турнира. Получила грамоту и приз.

София Скачкова, студентка Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Б. Ашимова:

— Мне было очень приятно побывать и поучаствовать в викторине. Я буду дальше продолжать изучать нашу страну, потому что это очень интересно. Я думаю, что такие мероприятия нужно проводить больше, потому что некоторые вопросы мы можем забывать, и мы должны знать их, потому что живем в РК.

Всего в мероприятии приняли участие более 20 студентов. Основная цель встречи — привитие чувства патриотизма и укрепление знаний о главных датах истории Казахстана.