Начало независимости Казахстана

ГРАФИКА:

— Граждане Республики всех национальностей составляют народ Казахстана, и он является единственным носителем суверенитета и источником государственной власти в Казахской ССР.

Это выдержка из 4-го пункта декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. Тот самый документ, который положил начало независимости нашей страны. Декларацию приняли 25 октября 1990 года. 17 пунктов, которые ознаменовали рождение Республики Казахстан, читала тогда вся страна. Газеты с тестом этого важного документа хранятся в СК государственном архиве. Их представили на выставке.

ЗАМЗАГУЛЬ ЗАКИРИНА, архивист Северо-Казахстанского государственного архива:

— Определено было, что территория Казахстана будет неделимой, без разрешения не будет использоваться земля. Особенно это было важно, потому что на территории Казахстана был Семипалатинский ядерный полигон. В пункте 11 указывается, что запрещается использование полигонов на территории Казахстана. Благодаря этому положению 29 августа 1991 года был закрыт этот полигон.

Декларация определила правовые основы и основные атрибуты суверенитета. Один из главных — территория будущей Республики, а также символы, госорганы, финансы.

— Хотя этот документ не позволил полностью обрести независимость и суверенитет. Но, начало независимости было положено. Этот документ существовал с октября 1990 года до декабря 1991 года, когда был принял закон о независимости РК.

Декларация о суверенитете — не просто юридический документ, отмечают собравшиеся за круглым столом. Это символ возрождения. Именно после декларации началось возрождение самосознания народа, его культуры, и традиций.