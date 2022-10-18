Артисты областной филармонии порадовали учащихся СШ №13 концертной программой

18 октября артисты областной филармонии порадовали учащихся средней школы №13 концертной программой. В этом учебном заведении внедрено инклюзивное образование. Ребята могли насладиться лиричными, а также динамичными музыкальными композициями. Также, артисты филармонии приготовили для школьников небольшие подарки, а именно настольные игры.

КЫМБАТ ОСПАНОВА, заместитель директора областной филармонии им. Ақана сері:

— В преддверии Дня Республики порадовать ребятишек и поднять им настроение. Мы привезли программу на 45 минут, чтобы им было не утомительно. 00:40 Песни о Казахстане, о Родине, о нашей земле. Думаю, детям понравится, мы бы хотели 00:51 воспитать в них чувство патриотизма за свою Родину.