Студенты факультета общей медицины Kozybayev University участвовали в работе дискуссионной площадки. На ней обсуждались такие проблемы, как нехватка медицинских кадров, а также отток молодежи за рубеж. Для нашего приграничного региона этот вопрос много лет стоит достаточно остро. Выпускники североказахстанских сел часто выбирают не отечественные, а вузы соседней России.

АЛЕКСАНДР ЗЕЛЬ, исполнительный секретарь филиала «Болашақ» партии «AMANAT»

— Стоит отметить, что государством на сегодня предпринимаются различные меры поддержки, в том числе создание новых образовательных программ, которые сегодня более востребованы на рынке труда. Наш университет делает все возможное, чтобы к нам поступали абитуриенты.

4 года назад в Kozybayev University начали поступать студенты на факультет «Общая медицина». 19-летний Сагындык Сексембаев очень обрадовался, когда узнал, что сможет получить желаемую профессию, не выезжая за пределы родного региона.

САГЫНДЫК СЕКСЕМБАЕВ, студент Kozybayev University:

— В будущем хочу стать хирургом. Понимаю, что для этого мне предстоит пройти большой и трудный путь, но я к этому готов. Я патриот своей страны, поэтому учиться за пределами Казахстана никогда не планировал.

Такой выбор, как Сагындык Сексембаев, делают далеко не все жители области. В регионе по-прежнему достаточно остро стоит вопрос нехватки медицинских кадров. Генеральный директор многопрофильной областной больницы Сакен Амрин видит положительную динамику в решении многолетней проблемы.

САКЕН АМРИН, генеральный директор многопрофильной областной больницы:

— В этом году только в многопрофильную областную больницу приехали более 20 специалистов. Это, в первую очередь, остро необходимые акушеры-гинекологи, реаниматологи, доктора-онкологи и.т.д, которым мы стараемся оказывать меры социальной поддержки. К примеру, это субаренда жилья до 50%, это выплата подъемных пособий не только от областного центра. Если город выплачивает по 1,5 млн тг., тем, кто приезжает в Петропавловск и по 2,5 млн тг., тем, кто приезжает в районные центры. Помимо этого наша больница выплачивает от 1,5 до 3 млн тенге, в зависимости от специалиста, который приходит к нам работать.

Условия очень выгодные. Кроме того, представители североказахстанских здравниц регулярно выезжают в другие регионы, чтобы познакомиться с выпускниками медицинских вузов. А еще заключить договоры на обучение резидентов за счет областного или же бюджета медицинской организации.