Об избирательном законодательстве говорили в Kozybayev University

Честные выборы — залог успешного развития страны. В Kozybayev University прошла конференция, посвященная предстоящим выборам. В ней приняли участие студенты, преподаватели местной альма-матер и представители правовой сферы. По словам Ермека Абдрасулова, казахстанцы должны идти на голосование осознанно.

ЕРМЕК АБДРАСУЛОВ, доктор юридических наук

— «Честные выборы, в первую очередь, это то, что в законодательстве обозначены принципы справедливости, честности и целесообразности. Все эти вопросы заложены в законодательстве РК. Значит, чтобы провести честные выборы, надо их обеспечить в соответствии с теми требованиями, которые заложены в законодательстве».

Перед казахстанцами стоит важная задача — создать Новый и Справедливый Казахстан. Поэтому представители общественности и активисты штаба «За честные выборы» проводят информационно-разъяснительную работу об избирательном законодательстве.

КУАНДЫК БАЖАЙУЛЫ, старший преподаватель Kozybayev University:

— «На каждом из нас лежит большая ответственность. В скором времени мы должны будем сделать очень важный выбор — избрать нового Президента. Груз ответственности лежит и на наблюдателях, которые должны следить за чистотой и прозрачностью голосования. Я сам был общественным наблюдателем».

На пост Президента РК свою кандидатуру выдвинули 12 человек. Правда, трое из предвыборной гонки выбыли из-за несоответствия требованиям. Кто-то не является гражданином страны по рождению, есть и те, кто не имеет определённого опыта в работе на госслужбе. Напомню, внеочередные выборы состоятся 20 ноября.