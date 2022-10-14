День Республики в Казахстане — 25 октября. Накануне с участием студентов колледжей провели конференцию. На ней рассказали об истории этого праздника.

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День Республики, который не отмечался в течение 13 лет, в этом году был вновь включен в календарь как национальный праздник. 25 октября для нашей страны — одна из важнейших дат. Именно в этот день в 1990 году была принята декларация о суверенитете Казахстана. Это был первый шаг к независимости страны.

Людмила Гривенная, заведующая кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» Kozybayev University, доцент:

— Дело в том, что когда этот праздник ввели в 1995 году, только шло становление независимого Казахстана. И вот каждый шаг был важен. Его отмечали, подчеркивали. И затем, спустя время, я думаю, этот праздник был отменен, потому что он рассматривался как промежуточный этап становления независимого Казахстана. — Сейчас пересмотрели и решили, что этот промежуточный шаг он тоже важен и акцентировать внимание на него необходимо.

Такие мероприятия очень важно проводить среди молодого поколения, отмечает доцент. Ведь это помогает привить чувство патриотизма, побольше узнать об истории своей страны. Проводить подобные конференции планируют вплоть до 25 октября.