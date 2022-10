Воспитание патриотизма у молодежи

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Знание истории своего народа, вклад в государство, честность и работоспособность — четыре столпа патриотического воспитания детей и молодёжи. Особое внимание им уделяет 19-летний Чингизхан Рымбаев. По словам курсанта Академии Национальной гвардии РК, нравственные качества должны закладываться с детства.

ЧИНГИЗХАН РЫМБАЕВ, курсант Академии Национальной гвардии РК

— «Воспитание молодёжи, их любовь к Родине… Сейчас можно заметить, что многие не понимают слова «Родина». Я очень горжусь тем, что я не провожу много времени в телефоне, как многие, а учусь строевой и огневой подготовке, поднимаю свой дух физически и морально».

Проводить военно-патриотические мероприятия необходимо как можно чаще, считает Чингизхан. Участники круглого стола рассмотрели роль общественных и ветеранских организаций в патриотическом воспитании. По словам Имангали Татваева, патриотизм тесно связан с уважением к старшим.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, заместитель председателя городского совета ветеранов

— «Военно-патриотическое воспитание включает в себя ту же подготовку юношей к службе в ВС РК. И если они будут знать все азы военного дела, то это большое дело. В июле 1941 года на войну ушли более 10 тысяч воинов от СК, Акмолинской и Павлодарской областей. И вот эти боевые традиции мы должны передавать молодёжи и учить их тому, чтобы быть патриотом нашей Родины. В своём Послании наш Президент сказал, что строить Новый Казахстан должна молодёжь. И в этом есть уверенность».

Формирование патриотизма — это важная задача современного общества. Сегодня каждый казахстанец должен быть патриотом своей страны, подытожил заместитель председателя городского совета ветеранов.