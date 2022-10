ОПМ «Участок»: полицейские проводят встречи с населением

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С 1 октября в СКО проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Его цель — предупреждение правонарушений и преступлений, а также установление тесных и доверительных отношений с гражданами. Перед участковыми стоит задача обойти все дома и квартиры. Накануне они встретились с жителями многоэтажек в Рабочем поселке.

ГАЛИНА ТРИЗНА, жительница г.Петропавловска:

— Своего участкового знаете, часто приходит к вам? — Заходит, сообщает; когда — про интернет-мошенников, когда — просто что-то случается — мы в курсе всегда.Ну, дети — они есть дети. Детей у нас много, но есть несколько человек, которые не слушаются, хулиганят. Но, мы думаем, что мы с ними справимся.

Стражи правопорядка провели основательную лекцию по профилактике бесконтактного мошенничества. Практика показывает, что сетевые аферисты предпочитают «иметь дело» именно с пенсионерами. Полицейские рассказали о самых частых сценариях и механизмах таких мошенников, раздали памятки.

ДАУРЕН КАМЗЕНОВ, участковый инспектор полиции УП г.Петропавловска:

— Провели сход. Все высказали мнения. Выслушали друг друга. Обстановка здесь стабильная, жители довольны. Говорили, что меньше стало случаев распития спиртного во дворе. Спокойный двор. Сейчас также проводится ОПМ «Участок», в ходе которого производится «отработка» данных дворов, домов, подъездов. Записываем сведения получаемые при поквартирном обходе. Проверяем также съемные квартиры.

Продлится мероприятие «Участок» до 1 ноября. С начала месяца произведен обход более 18 тысяч квартир многоэтажных домов и свыше 25 тысяч частных. Проверено 1120 съемных квартир, где выявлено 58 фактов предоставления жилья в наем без регистрации, представления по ним направлены в налоговые органы. Задержали 24 лица без определенного места жительства. Проверено порядка более 2 тысяч владельцев огнестрельного оружия, в ходе чего выявлено 6 нарушений правил его хранения.