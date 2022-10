Мастер — класс по транскатетерной имплантации аортального клапана

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В многопрофильной областной больнице прошел мастер — класс по внедрению в ежедневную практику кардиологического центра нового метода операции по транскатетерной имплантации аортального клапана. С североказахстанскими врачами своим опытом поделились специалисты из Швейцарии, Германии и Шотландии. Транскатетерная имплантация аортального клапана — это малоинвазивная высокотехнологичная операция, является альтернативой для пациентов, у которых невозможно провести операцию на открытом сердце из-за сопутствующих заболеваний и возрастных ограничении. На протяжении многих лет пациенты данной категории вынуждены были ездить в центры Астаны и Алматы. Скоро такие операции будут проводить и в Петропавловске.

Сакен Амрин — генеральный директор многопрофильной областной больницы:



Подобный мастер — класс ранее проводили в феврале. Данный вид клапана, о котором говорят врачи, является самораскрываемым, удобно позиционируемым и легко доставляемым. В целом, в Казахстане его имплантировали более 500 раз.

Кейс Олдройд — профессор, член Королевского колледжа врачей и хирургов, Шотландия:

« Это мой второй мастер — класс в Петропавловске. Данной технологии мы обучаем уже более 10 лет. Коллеги смогут проводить данную операцию, когда наберется опыт — это не менее 10-15 кейсов в год. Далее они смогут выполнять её самостоятельно под контролем специалистов из заграницы»

Клапан имплантировали уже 3 североказахстанцам. Сейчас они чувствуют себя хорошо, находятся на амбулаторном наблюдении. Сегодня же запланировали еще три операции. Средний возраст больных — 75 лет. К слову, стоимость данной операции около 6 миллионов тенге, но в рамках обязательного социального медицинского страхования проводится бесплатно.

Азамат Магзумов — директор областного кардиологического центра:

В Северо-Казахстанской области в год в транскатетерной имплантации клапана нуждаются 10-12 пациентов. Доступ к данной операции есть у 2 врачей нашего города, остальные ещё проходят обучение.