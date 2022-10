Заседание межведомственной комиссии с участием первого зампреда Агентства РК по противодействию коррупции

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В областном акимате под председательством Кумара Аксакалова состоялось заседание межведомственной комиссии. В нем принял участие первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дмитрий Малахов. Открывая заседание, аким области отметил, что в случае совершений коррупционных преступлений за проступки подчиненных в первую очередь несут ответственность руководители.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

В 2020 году в отставку были отправлены заместитель акима области Антон Федяев, аким Акжарского района Ербатыр Мадьяров. Совместная работа по профилактике и противодействию коррупции с уполномоченными органом даёт свои результаты. В целом мы видим, что есть тенденция к снижению количества коррупционных преступлений. Если в 2021 году таковых было 83, то за 9 месяцев текущего года 38.

Кумар Аксакалов рассказал о том, что за последние несколько лет значительно снизилось количество нарушений в сфере оказания государственных услуг. К примеру, в 2019 их было 6330, а с начала этого года 457. Разница очевидная. В первую очередь все дело в переводе госуслуг в электронный формат. Глава региона добавил, что в области планомерно снижается количества покупок из одного источника. Речь идет о государственных закупках. По словам акима, исключение делается для сельских акиматов и только в тех случаях, когда в оборот идут небольшие суммы денег. После главы региона с докладом выступил Дмитрий Малахов. Он рассказал о карте коррупционных рисков, наполнение которой для каждой области Казахстана подбирается в индивидуальном порядке.

ДМИТРИЙ МАЛАХОВ, первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции:

— В карте отражен перечень злободневных вопросов. По СКО можно отметить следующие сферы сельское хозяйство. Коррупционные риски при распределении субсидий, кредитов. Второе, это дорога и инфраструктура. Пристального внимание требует качественное строительство дорог и инженерных сооружений. Вопросы обеспечения питьевой и поливной водой, а также расходование средств на обеспечение объектов коммунальной инфраструктуры.

В случае с Северо-Казахстанской областью в карту коррупционных рисков попали также экономика и финансы. Дмитрий Малахов объяснил, что это произошло из-за дефицита товарова в стабфонде и роста цен. На всё вышеперечисленное предстоит обратить внимание представителям местных исполнительных органов, а также членам областного общественного совета, заключил первый зампред Агентства страны по противодействию коррупции.