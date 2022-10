В РК вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся оборота оружия

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С 11 сентября в Казахстане вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся оборота гражданского и служебного оружия. Стражи порядка напоминают о них североказахстанцам. К примеру, теперь устанавливается административная ответственность за незаконное обращение с метательным, охолощённым, сигнальным оружием и их составными частями. Правила его приобретения тоже изменились.

Курман Мусин, старший инспектор по особым поручениям отдела по контролю за гражданским и служебным оружием ДП СКО:

— Теперь имеют право приобретать охотничье гладкоствольное оружие граждане РК с 21 года, а нарезное — с 24 лет с имением стажа не менее 3 лет гражданского охотничьего оружия.

Для самообороны с восемнадцати лет можно приобретать газовое и электрическое оружие. Но и в этой части на законодательном уровне произошли определенные изменения.

Курман Мусин, старший инспектор по особым поручениям отдела по контролю за гражданским и служебным оружием ДП СКО:

— Также ужесточилось прохождение медицинского осмотра по форме 076-У. Теперь претенденты и владельцы гражданского оружия будут проходить психологическое тестирование, там будет выявляться склонность к насилию, а также к игромании.

Предполагается, что такие тесты владельцы оружия будут проходить раз в пять лет. Если их результаты будут негативными, права на владение оружием могут быть аннулированы. Подробно об изменениях в законодательстве, касающихся оборота оружия, можно узнать с помощью ресурса информационно-правовой системы нормативных правовых актов adilet.zan.kz. Аналогичные данные есть в социальных сетях областного полицейского ведомства.