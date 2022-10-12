Светофор установили на пересечении улиц Украинской и Караванной

Новости МТРК

14:02 12 Октября 2022

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БЛИЦ:
— Как ходили? Так и ходили. На этом перекрёстке чуть не сбивали, на этой «зебре», несколько раз. И таких случаев. Я то как-то успевал, а некоторых людей сбивали. Хорошо сейчас. Я смотрю, ни пробок, ничего. Разъезжаются.
 — Очень даже хорошо. А то идёшь — заглядываешь, чтобы машины не задавили.

Перебегали дорогу, лавировали между машинами, а автомобилисты стояли в пробке по полчаса. Такое движение было раньше на пересечении улиц Украинской и Караванной. Жители неоднократно жаловались на большой поток машин. И были услышаны. На перекрёстке установили светофор.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:
— Данная дорога является оживлённой. Ежедневно тут по утрам пробки, и выехать с Украинской на Караванную трудно было. Жители подавали заявления, также были предписания от департамента полиции о необходимости установки светофора на данном перекрёстке.

 ВИТАЛИЙ ЩАВИНСКИЙ, старший госавтоинспектор УП г.Петропавловска:
— Наблюдался рост происшествий. Как с пострадавшими, так и без. За последние три года пострадавших было около 9. По мелким повреждениям транспорта около 36. В настоящее время широко применяется плюсообразный красный сигнал светофора. Он информирует участников движения о том, что в противоположном направлении горит запрещающий сигнал. И при этом возможность без помех совершить манёвр влево.

Всего в областном центре установлено 108 светофоров, из них 3 — «с красным плюсом».


Диана Салихова

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