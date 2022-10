Региональный этап Президентской олимпиады проходит в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Региональный этап Президентской олимпиады проходит сегодня во всех регионах страны. В этом году более 200 одиннадцатиклассников СКО решили проверить свои знания по предметам естественно-математического цикла. Балауса Рсаева из Уалихановского района считает, что такой уровень интеллектуальных соревнований — это отличная возможность проверить и показать свои знания.

БАЛАУСА РСАЕВА,учащаяся Кишкенекольской средней школы №2, Уалихановский район:

— Готовилась к олимпиаде в течение 1 месяца. Из 4 предметов, которые будут на соревнованиях, я могу сказать, что хорошо подготовилась к биологии и химии. Думаю, что эта олимпиада тоже даст хороший результат.

Школьникам отводится 2 часа, чтобы выполнить задания по 4 предметам. Это математика, физика, химия и биология. В целях сохранения прозрачности и академической честности процесс проведения олимпиады обеспечен системой видеонаблюдения аудитории с трансляцией на ютуб-канал. За порядком следят общественники.

Роза Саркен, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— От нашего региона участвуют 215 учащихся. Олимпиада проходит во Дворце школьников и на базе Бескольской школы-колледжа. 1.11Это ежегодная олимпиада. Еще будет проходить отборочный тур в областях 27 октября. А уже республиканский — с 29 ноября по 2 декабря.

Зашифрованные работы участников передадут жюри из числах профессорско-преподавательского состава Kozybayev University. Итоги будут известны уже завтра. Организаторы отмечают, что с каждым годом количество учащихся заметно увеличивается.