Полицейские проверяют готовность автомобилистов к зиме

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Осенняя погода ещё балует североказахстанцев ясными днями, тем не менее, полицейские просят автовладельцев не расслабляться и заблаговременно подготовиться к сюрпризам межсезонья.
ЛЮФТ:
Климат Северного Казахстана нестабилен. Неожиданная смена погоды можеть застать врасплох. Своевременная замена шин позволит водителям уверенно справляться с дорожными ситуациями. Большинство автомобилистов говорят, что уже запаслись зимней резиной. Руслан Кудьяров уже 19 лет занимается пассажирскими перевозками.
Руслан Кудьяров
Стражи порядка советуют следить за прогнозами погоды и предупреждениями службы ЧС. Если автомобиль всё-таки окажется неподготовленным, следует помнить о простых, но эффективных советах: снижать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами.
Азамат Жамуков — старший инспектор по особо важным поручениям УМПС ДП СКО:
За 9 месяцев в СКО произошло 221 ДТП, в которых 35 человек погибли, более 320-ти получили ранения.
Диас Усен