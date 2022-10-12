Полицейские проверяют готовность автомобилистов к зиме

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied Осенняя погода ещё балует североказахстанцев ясными днями, тем не менее, полицейские просят автовладельцев не расслабляться и заблаговременно подготовиться к сюрпризам межсезонья. ЛЮФТ:

— Не забудьте поменять резину на зимнюю. Во избежание непредвиденных ситуаций на дорогах. Резина зимняя готова у вас? — Да! Климат Северного Казахстана нестабилен. Неожиданная смена погоды можеть застать врасплох. Своевременная замена шин позволит водителям уверенно справляться с дорожными ситуациями. Большинство автомобилистов говорят, что уже запаслись зимней резиной. Руслан Кудьяров уже 19 лет занимается пассажирскими перевозками. Руслан Кудьяров

— За состоянием машины смотрю постоянно. Прохожу квартальный техосмотр. По состоянию погоды постоянно переобуваюсь либо на летнюю резину, либо на зимнюю. Стражи порядка советуют следить за прогнозами погоды и предупреждениями службы ЧС. Если автомобиль всё-таки окажется неподготовленным, следует помнить о простых, но эффективных советах: снижать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами. Азамат Жамуков — старший инспектор по особо важным поручениям УМПС ДП СКО:

— В период неблагоприятных погодных условий в целях профилактики и недопущения ДТП на автодорогах республиканского значения увеличивается плотность нарядов патрульной полиции. В ночное время патрулирование осуществляется в включенными проблесковыми маячками. Автопатрули несут службу на наиболее аварийно-опасных участках. За 9 месяцев в СКО произошло 221 ДТП, в которых 35 человек погибли, более 320-ти получили ранения.



Диас Усен