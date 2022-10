Новый учебный год — обновлённая школа

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Это Докучаевская средняя школа Тимирязевского района. Рассчитана на 180 ученических мест. В сентбяре в тёплые и светлые кабинеты пришли за знаниями более 130 детишек. Ремонт за лето сделал кызылординский подрядчик. Средства выделили по госпрограмме « «Ауыл — ел бесігі».

Ерик Кенжебаев, директор Докучаевской средней школы, Тимирязевский район:

— Была замена окон, замена уличных дверей с утеплителем и замена линолеума по всей школе. Ремонт закончили, мы все проверили — качественно. На следующий год ТОО «Атамекен Агро Тимирязево» будет делать ПСД на отопление и кровлю. Деревня хорошая, «Атамекен Агро» помогает, тут зарплата, работа, никто не уезжает.

Среди 24 педагогов немало молодых специалистов. Впрочем, это не единственная школа в районе, которую облагородили к новому учебному году.

Асель Кудайбергенова, методист отдела образования Тимирязевского района:

— В Тимирязевском районе 18 школ. Одна начальная, 3 основных, остальные средние. В этом году произвелись капитальные ремонты в 5 школах. Это Докучаевская СШ, Жаркенская СШ, Степная СШ, Элеваторная ОШ и Акжанская ОШ. Все ремонты завершились.

На следующий год в районе планируют отремонтировать ещё 4 школы. В этом году на ремонт 5 районных школ по госпрограмме выделили более 550 млн тенге.